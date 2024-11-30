Cumhurbaşkanı Erdoğan Protesto Edilmişti... Saadet Partisi Gözaltına Alınanlar İçin Harekete Geçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT World Forum’da yaptığı konuşma sırasında İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmemesini protesto eden ve gözaltına alınan kişilere hukuki destek sağlayacaklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TRT World Forum 2024’ün açılışında yaptığı konuşma sırasında İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmemesi nedeniyle iki kişi tarafından protesto edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan protestolara kürsüden "Yavrum burada Siyonistlerin dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye çalışsanız da netice alamazsınız" diye cevap vermişti.

SAADET PARTİSİ'NDEN HUKUKİ DESTEK KARARI

Bunun üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik olarak gerçekleştirilen protesto sonrasında gözaltına alınan kişilere hukuki destek vereceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Protesto Edilmişti... Saadet Partisi Gözaltına Alınanlar İçin Harekete Geçti - Resim : 1

Protesto sırasında gözaltına alınan ve adı Şeyma olan bir vatandaşın, gözaltına alınmadan bir gün önce sosyal medya hesabında yaptığı Saadet Gençlik Kolları’na üye olup avukat desteği alıp almayacağı sorusunu içeren paylaşımını alıntılayan Arıkan, şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Şeyma kardeşim; Avukatlarımız harekete geçti. Bunun için gençlik kollarımıza üye olmanıza gerek yok. Biz adaleti parti üyelerimiz için değil, 85 milyon vatandaşımız için savunuyoruz. Sizleri ve gözaltına alınan kardeşlerimizi genel merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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