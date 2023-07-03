Eski AKP'li Bakan Ertuğrul Günay'dan genel af çağrısı: Devlet kendi insanlarıyla ne zaman barışacak?

AKP'den ayrılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, KHK TV'de yaptığı açıklamada devletin 15 Temmuz’un arkasında olduğu iddia edilen ülkelerin tamamıyla barıştığını hatırlatarak Türkiye'nin kendi insanlarıyla da barışması gerektiğini söyledi.

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Eski AKP'li Bakan Ertuğrul Günay'dan genel af çağrısı: Devlet kendi insanlarıyla ne zaman barışacak?

Hukukçu ve siyasetçi, AKP döneminde yaklaşık 5,5 yıl Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Ertuğrul Günay KHK TV’de Gazeteci Ahmet Erkan’a konuştu.

Eski Bakan Günay, “Cumhuriyet’in 100. yılında “kısmi genel af”fın çıkması gerektiğini savundu. 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) görevinden alınanların (KHK'lıların) sesini duyurmak için mücadeleyi bırakmaması ve merkeze çekmesini belirten Günay, “KHK’lılar iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın kendi haklılıklarını anlatmalı. Anayasa, kişinin kanunda yazmayan suçlarla suçlanamayacağını yazar. KHK mağdurlarının hangisi eline silah alıp teröre karıştı” dedi.

Günay, “Devlet, 15 Temmuz’un arkasında olduğu iddia edilen ülkelerin tamamıyla barıştı, kendi insanlarıyla ne zaman barışacak?” sorusunu yöneltti. 

 
 
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