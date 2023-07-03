İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan Meral Akşener hakkında çok sert ifadeler: 'Siyasi canlı bomba gibi...'

İYİ Parti’den istifa eden eski İzmir milletvekili Aytun Çıray, birçok konuda soruları yanıtladı. Çıray, Akşener hakkında da çok sert ifadeler kullandı. Çıray Akşener’in Kurultay’daki ‘hesaplaşma’ açıklaması için “Akşener siyasi canlı bomba gibi davrandı” dedi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Siyasetteki merkez parti boşluğuna dikkat çeken Çıray, yerel seçimlerin turnusol görevi göreceğini belirtti. Açıklamalarında CHP içindeki değişim tartışmalarına da değinen Çıray, "‘Sen kalk ben oturayım’ şeklinde olacağına inanmıyorum. Değişim, yer değiştirme değildir” ifadelerini kullandı.

Partisinden istifasının gerekçelerini anlatan Çıray, geçmişte AKP’de bakanlık yapmış olan İdris Naim Şahin’in İYİ Parti’den aday gösterilmesini de eleştirerek, “Yahu İdris Naim Şahin gibi yargılanması gereken biri veya sosyal medyadaki küfürlerini okurken utanılan diğeri bu partinin hangi kurucusundan, neferinden daha önde gelebilir?” dedi.

'SİYASİ CANLI BOMBA GİBİ DAVRANDI'

Çıray’ın cevaplarından öne çıkanlar şöyle:

İYİ Parti kurultayı geride kaldı. Sayın Akşener ‘hesaplaşma’ derken sizce ne kastetti, siz kiminle hesaplaşma olacağını düşünüyorsunuz?

Çocukken torunlarından biri çok bağırıp çağırdığında anneannem “Suç bastırıyor” derdi. İçinde vizyon ve misyon olmayan Kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Düşünebiliyor musunuz; grubunda alevi olmayan, vali büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye'yi yönetmeye tali olabilir mi? Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı.

Meral Akşener, 15 milletvekili için ‘Hayatımın en büyük pişmanlığı’ dedi. Siz ne düşünüyorsunuz, Akşener’in ifade ettiği gibi ‘kuyruk siyaseti’ne yol açtı mı?

Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi; çünkü ’15 milletvekili olayı’ gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı. Ama Sevgili Balbay'ın deyişiyle siyasi tarihimizin 'en büyük insan öğütücüsü’ olunca olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcanıyor. Size de eşine rastlanmamış bu başarısızlığı perdelemek ve örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, esasen “kuyruk siyaseti” gibi liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibarelerle acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor... Hem yıllar öncesine dayalı var olduğunu zannettiğim dostluğumuz nedeni ile kendisi adına, hem de herkesin emeği olan İYİ Parti adına çok üzüldüm...