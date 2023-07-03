Süleyman Soylu 'Dilovası' sorusunu yanıtlamamış: 'Üç ay sonra bu olaylar patladı'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyeli göçmenlerin bir köpeği zehirlediği, yaşanan tartışmanın ardından Suriyelilerin bir evi bastığı iddia edildi. İddiaların ardından çok sayıda kişi sokaklara çıkarak Suriyeliler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Olayların büyümesi üzerine valilik tarafından yapılan açıklamada "02.07.2023 günü Dilovası ilçemizde bir hayvanın (köpek) öldürülmesi olayına sebebiyet verdiklerini düşündükleri kişiye yönelik bir gurup vatandaşımızla aralarında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerimizce süratle müdahale edilmiştir" denildi.

LÜTFÜ TÜRKKAN SORU ÖNERGESİNİ PAYLAŞTI

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, olaylarla ilgili dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda "Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler." ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde bir paylaşım daha yapan Türkkan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini paylaştı. Türkkan, paylaşımında "10. Mart. 2023 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Dilovası’ndaki Suriyeli nüfus artışı ve getirdiği sorunların çözümü yolunda ne yapıyorsunuz diye sormuştum. Üç ay sonra bu olaylar patladı. Bakan ne cevap mı verdi? - Hiiiç..!" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın paylaştığı önerge şöyle:

ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından mülteciler konusunda en sert tutumu gösteren parti olarak bilinen Zafer Partisi'nden de açıklama geldi. Zafer Partisi Kocaeli Gençlik Kolları İl Başkanı Ufukhan Aslan, yaptığı videolu paylaşımda Emniyet'ten aldığı bilgileri paylaştı.

Aslan "Sahibi olan bir köpeği zehirleyerek öldürmüş Suriyeliler." "Mahalleli duruma tepki gösterince, Suriyeli 150-200 kişilik grup ellerinde satır, taş ve sopalarla sokağa çıkıp resmen terör estirmişler." "10 kişinin deport edildiğine dair emniyet müdürü bize bir bilgi verdi." ifadelerini kullandı.