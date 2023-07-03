Selvi'den yerel seçim değerlendirmesi... Yandaş yazardan AKP’ye uyarı: “Akşener’in ipiyle kuyuya inilmez”

Bugünkü yazısında AKP’ye yaklaşan yerel seçimlere dönük uyarılar yapan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik ifadeleri dikkat çekti.

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Selvi'den yerel seçim değerlendirmesi... Yandaş yazardan AKP’ye uyarı: “Akşener’in ipiyle kuyuya inilmez”

Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin hemen ardından muhalefet cephesinde ‘değişim’ ve Millet İttifakı’nın geleceğine ilişkin tartımalar başlarken iktidar kanadı 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere odaklandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçim başarısının hemen ardından özellikle bir önceki yerele seçimlerde kaybedilen büyükşehir belediye başkanlıklarını geri almak için propaganda çalışmalarına başladı. İktidar bu kapsamda seçim ekonomisi uygulamalarını yerel seçimlere kadar sürdüreceğinin işaretlerini verirken muhalefet cephesi ise hem Meclis’te hem de yerel seçimlerde ittifakların geleceğine ilişkin tartışmalarını sürdürüyor.

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Yaşanan bu tartışmalara Hürriyet gazetesinin yandaş kalemlerinden Abdülkadir Selvi de dahil oldu. Selvi, bugün, “AK Parti bu tuzağa düşmemeli” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, “Ayrıca gazetecilerin siyasetçilere akıl verme, yol gösterme gibi bir görevlerinin olmadığına inanırım.” ifadelerini kullandıktan sonra, ‘seçim kazanma ustası’ olarak nitelendirdiği Erdoğan’a yerel seçimler için uyarılarını sıraladı.

AKP’nin seçim başarısı ve muhalefetteki dağınıklık nedeniyle AKP’nin ‘rehavete kapılmaması’ gerektiğini yazan ve ekonomideki kötü gidişini iktidarın karşısındaki en büyük tehdit olduğunu söyleyen Selvi’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki değerlendirmesi de dikkat çekti.

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“AKŞENER BUNU HEP YAPAR”

Selvi, Akşener’in partisinin kurultayında “Millet İttifakı bitmiştir” dediğini belirten Selvi, yazısında İYİ Parti Genel Başkanı’na ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:  

“Meral Akşener, HDP’nin olduğu yerde biz olmayız dememiş miydi? HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak görüyoruz diye konuşmamış mıydı? Hatta biz kalkalım o zaman masaya HDP’yi oturtun diye aba altından sopa göstermemiş miydi? “Kazanan aday” diye bir formül ortaya atıp Kılıçdaroğlu’na karşı çıkmamış mıydı? Kumar masasında oturmam diyerek 6’lı Masa’yı terk etmemiş miydi?

Peki ne oldu? HDP’nin desteklediği adayı destekledi, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçimlere girdi ve kazanamaz dediği Kemal Kılıçdaroğlu’na, “13. cumhurbaşkanım” diye hitap etti. Kalktığı kumar masasına 3 gün sonra kuzu kuzu oturdu.

Demem o ki Meral Akşener’in ipiyle kuyuya inilmez.

Yarın yerel seçimler gelince şu belediye senin, bu belediye benim olsun diye pazarlık masasına oturabilir. Oturma ihtimali yüzde 80’dir.”

Etiketler
Meral Akşener İYİ Parti HDP Recep Tayyip Erdoğan AKP Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023
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