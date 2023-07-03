MİT'in operasyonunda MOSSAD ajanı olduğu öne sürülen 7 kişi yakalandı
MİT'in uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbarat bilgisi toplayanlara yaptığı operasyonda Mossad ajanı olduğu öne sürülen 7 kişi yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yaptığı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Sabah’ta yer alan habere göre, MİT uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbarat bilgisi toplayan Mossad ajanlarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 kişi yakaladı.
MİT’in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları,
Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda yakalananların suçlarını itiraf ettikleri öne sürüldü.