'Esenyurt'tan Sonra Sırada İBB mi Var?' Sorusuna Dikkat Çeken Çıkış! 'Kafalar Karışmasın, Alınlarını Karışlarız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasının ardından partisinin grup toplantısını bugün Silivri'de yapma kararı aldı. Ancak Adalet Bakanlığı'nın cezaevine ziyaret izni vermemesi sonrası grup toplantısının, İstanbul'da özel bir otelde basına kapalı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

Özel, kapalı grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP lideri, parti olarak Esenyurt'u yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, AKP'nin oraya çok büyük kötülükler yaptığını ifade etti. Adalet Bakanlığı'nın Silivri'ye ziyaret izni vermemesiyle ilgili düşüncelerinden de bahseden Özel, "Esenyurt'tan sonra sırada İBB mi var?" endişelerine yanıt verdi.

'ESENYURT'U BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ'

Ana muhalefet liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir gözümüz Silivri'de, kulağımız elimiz Eseyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız Esenyurt'u artık hiç boş bırakmayacak, hiçbirimiz bırakmayacağız. Biz 2019'da Esenyurt'u 1 milyon nüfusla geri aldık. Esenyurt kent suçları müzesi gibidir. Bir kente yapılabilecek her kötülük oraya yapıldı. Binalar arasında inanılmaz yoğunluklar yaratıldığı, AK Parti'nin suçlara göz yumduğu bir yerdir Esenyurt. Esenyurtlulara tak edince 2019'da geri aldık.

'SUÇ İŞLETEBİLECEKLERİ BİRİNİ KAYYUM ATADILAR'

Şimdi de geri geldik diyorlar. Evet geri geldiler, kanaat önderimizi, bir profesörü terör örgütü üyesi diye tutuklayıp, bir belediye meclis üyesi seçmek yerine suç işletebilecekleri birini kayyum diye atadılar. Esenyurt'u yine onlar yönetecekmiş, idealist bir kanaat önderinin suç işlenmesin motivasyonuyla çalıştığı yerde bunları yapıyorlar.

'BAKANLIK ONAYI YETİŞTİREMEMİŞTİR'

Ahmet Özer'i Silivri'de ziyaret için Adalet Bakanlığı'nın onayını bekliyoruz. Kötü niyet atfetmek istemiyorum. Mesai saatlerinde yetişmemiştir mutlaka. Onaylanınca pazartesi günü Silivri ziyaretinde bulunmak istiyoruz.

'SİNE-İ MİLLET SAVUNMAK TUZAĞA DÜŞMEKTİR'

Sine-i millet ifadesi sık sık gündeme gelen bir şey ve ben bu ifadeyi Kemal Bey'e cevaben kullanmadım. Bunu yayan bazı hesaplar var yine gündeme getirdiler, buna işaret ettim. Sine-i millet tuzaklaması el yapımı bomba gibi. Erken seçimi zorlamak vatanseverliktir, sine-i millet savunmak tuzağa düşmektir. Sayın başkan bunu çok iyi bilir, geçmişte de itiraz eden açıklamaları vardı. Sayın genel başkanın iletişimine katkı sağlayan bazı arkadaşlar bu olay sosyal medyada büyüyünce paylaşımlar yaptılar.

'ADAY SORUNUMUZ YOK, AK PARTİ'NİNKİ KİM?'

CHP seçime bugünden hazır durumda. Adaylıkta da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Bizim aday sorunumuz yok, AK Parti'nin adayı kim? Erdoğan aday olamayacaksa kim aday olacak, hangi damat aday olacak?

'ALINLARINI KARIŞLARIZ'

'Esenyurt'tan sonra hedefte İBB mi var?' diye düşünenler varmış. Hiç merak etmesinler. Kafalar hiç karışmasın, alınlarını karışlarız."

Kaynak: Gerçek Gündem