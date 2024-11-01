CHP O Karardan Vazgeçti, Yeni Adres Belli Oldu: Özgür Özel, Silivri'yi İşaret Etmişti
CHP lideri Özgür Özel’in dün Esenyurt’ta düzenlediği mitingde yarın CHP Meclis Grubu’nu Silivri’de yapacaklarını açıklamıştı. Ancak CHP bu kararından vazgeçerek toplantıyı Avcılar’daki özel bir otele aldığını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu bugün İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yapılan mitingde, tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklu bulunduğu Silivri’de CHP Grup Toplantısını gerçekleştireceklerini açıklamıştı.
GRUP TOPLANTISININ ADRESİ DEĞİŞTİ
Ancak CHP yönetimi bu kararından vazgeçerek toplantının yapılacağı adresi değiştirdiğini açıkladı.
CHP tarafından geçilen bilgide, partinin grup toplantısının bugün saat 11.00’de Avcılar’da yer alan özel bir otelde gerçekleştirilecek.
Toplantı basına kapalı şekilde yapılacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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