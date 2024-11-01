Daha 24 Saat Geçmeden... Kayyım, Esenyurt Belediyesi'nin CHP Dönemi Paylaşımlarını Sildi

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atılmasının üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden kayyım yönetimi CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin Ahmet Özer dönemine ait sosyal medya paylaşımlarını sildi.

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Daha 24 Saat Geçmeden... Kayyım, Esenyurt Belediyesi'nin CHP Dönemi Paylaşımlarını Sildi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyım atanmasına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Özer'in yerine atanan kayyım Can Aksoy'un dün Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından makam odasında verdiği poz paylaşılmıştı.

Daha 24 Saat Geçmeden... Kayyım, Esenyurt Belediyesi'nin CHP Dönemi Paylaşımlarını Sildi - Resim : 1

Aksoy'un ilk işi ise Özer'in fotoğraflarını indirmek olmuştu. Hemen ardından Esenyurt'taki Özer'in olduğu bilboardlar kaldırılmıştı.

Daha 24 Saat Geçmeden... Kayyım, Esenyurt Belediyesi'nin CHP Dönemi Paylaşımlarını Sildi - Resim : 2

Bugün ise Özer'in 30 Ekim'de tutuklanmasının ve 31 Ekim'de kayyım atamasının üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden belediyenin 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki tüm paylaşımların kaldırıldığı görüldü.

Daha 24 Saat Geçmeden... Kayyım, Esenyurt Belediyesi'nin CHP Dönemi Paylaşımlarını Sildi - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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