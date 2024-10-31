İşte Tutuklanan Ahmet Özer'in Cezaevinden İlk Mesajı
Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. CHP lideri Zzgür Özel'in okuduğu mesajda, "Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in okuduğu Özer'in mesajında şunlar kaydedildi:
"İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır! Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim."
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