Esenyurt'ta Kayyım Sonrası Jet 'Müdahale'... Ahmet Özer Fotoğrafları ve CHP Duyuruları Söküldü!

Dün gece tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in fotoğrafları ve CHP duyuruları apar topar ilçedeki billboardlardan kaldırılmaya başlandı.

Esenyurt'ta Kayyım Sonrası Jet 'Müdahale'... Ahmet Özer Fotoğrafları ve CHP Duyuruları Söküldü!

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in dün gece yarısı tutuklanarak yerine kayyım atanmasına tepki yağmaya devam ediyor.

Belediyeye kayyım atanan Can Aksoy'un ilk icraatı makam koltuğunda poz vermek olurken, Özer'in fotoğraflarıyla CHP duyuruları ilçedeki bilboardlardan sökülmeye başlandı.

Esenyurt'ta Kayyım Sonrası Jet 'Müdahale'... Ahmet Özer Fotoğrafları ve CHP Duyuruları Söküldü! - Resim : 1

İlçe genelindeki bilboardlardan, Ahmet Özer'in fotoğrafları, CHP ve belediye duyurularının sökülmesi amatör kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta Kayyım Sonrası Jet 'Müdahale'... Ahmet Özer Fotoğrafları ve CHP Duyuruları Söküldü! - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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