DEM Parti Lideri Hatimoğulları'ndan 'Esenyurt' Tepkisi! 'Kayyım Yok Hükmünde'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Esenyurt ilçe binası önünde açıklama yaptı. Hatimoğulları, tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e destek verdi.

Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün atanan kayyım yok hükmündedir. Ahmet Özer bu ülkenin gururudur. Halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanına düzmece bir iddianameyle gözaltı gerçekleştirdiler. Bu noktaları çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. Bu Ankara'daki Saray'dakinin ta kendisidir.

'İÇ BARIŞ DEYİP BARIŞA DARBE VURDULAR'

Halkın iradesi gasp edilmiştir. Bugün sözüm ona iç barış diyenler dün Esenyurt'a düzenlenen operasyonla iç barışa darbe vurmuşladır.

Kayyım rejimine karşı duyarlı yurttaşlar olarak yarın başka bir belediyeyi hedeflemesinler diye tek vücut olma zamanıdır. Demokrasiyi, iç barışı hep birlikte talep etme zamanıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem