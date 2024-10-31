Esenyurt'ta Polis Ablukası! CHP Otobüsüne Engel Kalktı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyım atanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP de tüm belediye başkanlarını Esenyurt'a çağırdı. Saat 16.00'da Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki olarak düzenlenecek miting öncesi Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı.

CHP'nin otobüsünün önü Esenyurt Belediyesi'ne giderken TOMA ve zırhlı araçlarla kesildi. Polis ekipleri tarafından CHP’ye ait otobüs engellenirken CHP’liler duruma tepki gösterdi.

Yapılan görüşmeler sonrasında ise polis engeli kalktı, CHP otobüsü alana giriş yaptı.