Kovid'i Geride Bıraktı, DSÖ Uyardı: Tüberküloz Kabusu Tırmanışa Geçti, Öksürükle de Bulaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre, tüberküloz 2023 yılında Kovid'i geride bırakarak bulaşıcı hastalıklara bağlı en yüksek ölüm oranına sahip hastalık olarak öne çıktı. Raporda, hastalığın küresel olarak ortadan kaldırılması çabalarının hala ciddi engellerle karşılaştığına dikkat çekiliyor.

DSÖ'nün verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 8.2 milyon kişi tüberküloz tanısı aldı ve tedaviye erişim sağladı. Bu sayı, örgütün 1995 yılında küresel tüberküloz takibini başlattığından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olurken, 2022’de bildirilen 7.5 milyon vakaya kıyasla artış gösterdi.

'ELİMİZDEKİ İMKANLARA RAĞMEN...'

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Elimizde bu hastalığı önleyebilecek, teşhis edebilecek ve tedavi edebilecek araçlar varken tüberkülozun hala bu kadar çok insanın ölümüne ve hastalanmasına neden olması büyük bir skandal" diye konuştu.

VAKA SAYILARI YÜKSELİŞTE

2023'te hastalığa bağlı ölümler, 2022’deki 1.32 milyondan 1.25 milyona düşerken, hastalığa yakalanan toplam kişi sayısı hafif bir artışla 10.8 milyona yükseldi. DSÖ, küresel hedeflerin ve hastalığın azaltılmasına yönelik milat noktalarının gerisinde kalındığını ve 2027 yılına kadar belirlenen hedeflere ulaşılması için kayda değer bir ilerleme gerektiğini vurguladı.

DSÖ ayrıca, hastalığın ilaçlara dirençli formunun hala bir halk sağlığı krizi oluşturduğunu belirtti.

TÜBERKÜLOZ BELİRTİLERİ NELER?

Genel olarak tüberküloz hastalığında (verem) görülen belirtiler şunlar:

-3 haftadan uzun süren şiddetli öksürük

-Kanlı balgam gelen öksürük

-Göğüste ağrı

-Ateş ve titreme

-Yorgunluk ve halsizlik

-İştahta azalma

-Kilo kaybı

-Gece terlemeleri

-Boyunda şişlik

-Vücut ve eklem ağrıları

-Cilt altında sert, kırmızı veya mor renkli şişlikler

-Ses kısıklığı

-Sırt ağrısı

TÜBERKÜLOZ NASIL BULAŞIR?

Öksürük ve hapşırma ile insandan insana bulaşan ''mycobacterium tuberculosis'' isimli bakterinin genellikle akciğerlere saldırması ile ortaya çıkar. Kolay bulaşan bir hastalık olmayan tüberkülozun vücuda girmesi için enfekte olan bir kişiyle çok fazla zaman geçirilmiş olması gerekir.