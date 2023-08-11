Ali Erbaş’ın, görevden alınma korkusu: Erdoğan'ın desteğini almak için miydi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “görevden alınma korkusu” ile hareket ettiği iddia edildi. Diyanet kaynakları Erbaş’ın, Erdoğan'ın desteğini almaya çalıştığını savundu.

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Ali Erbaş’ın, görevden alınma korkusu: Erdoğan'ın desteğini almak için miydi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışmaların odağına oturdu. Yalova’da verdiği hutbede çalışma ve ders saatlerinin Cuma namazına göre düzenlenmesini isteyen Erbaş, uzun süredir iktidarın ajandasında olduğu belirtilen hafta tatilinin pazardan cumaya alınması tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Erbaş’ın hemen her söylemi, ekonomik krizin giderek derinleştiği Türkiye’de en çok tartışılan konular arasına girdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından BirGün’e yapılan açıklamalarda Erbaş’ın, “Kasıtlı olarak” hareket ettiği savunuldu. İddiaya göre, “Görevden alınma korkusu” yaşayan Erbaş, ders saatlerinin Cuma namazına göre düzenlenmesine yönelik çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğini arkasına alabilmek için yaptı.

HEDEF SAPTIRIYOR

Erbaş’a yönelik iddialar arasında, Atatürk’e yönelik düşmanca söylemleri, muhalefeti hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Ankara Melikehatun Camii imamı Halil Konakçı’ya da “Muhafazakar çevreyi rahatsız etmemek için dokunmadığı” da yer aldı. Türkiye’de, “Ders saatlerinin Cuma namazına denk gelmesi” gibi bir tartışma olmadığını, Cuma namazına gitmek isteyen öğrencilere kolaylık sağlandığını belirten Diyanet kaynakları, Erbaş’ın bunu bilmesine karşın "sorun" var" görüntüsü vermeye çalıştığını anlattı.

SONU ERTELENİYOR

Erbaş’ın tüm çabasının, ekonomik krizin konuşulmasını engelleyerek koltuğunu sağlamlaştırmak olduğunu öne süren Diyanet çevreleri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi tabanının tepkisinden çekindiği için Erbaş’ın sonunu erteliyor” diye konuştu.

Etiketler
Ali Erbaş Diyanet Recep Tayyip Erdoğan
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