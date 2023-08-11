Sağlık Bakanı verdiği sözü tutmadı: Ücretsiz HPV aşısı için bir çalışma olmadığı ortaya çıktı

CHP’nin "HPV aşısı ücretsiz olsun" çağrılarından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen yıl HPV aşısının ücretsiz olacağını söylemişti. Koca'nın aşı vaadi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı.

Aşıyla ilgili ücretsiz sağlık hizmeti vaadinin gerçekleşmediğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi; “HPV aşısı, kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açabilen Human Papilloma Virüsü'ne karşı koruma sağlıyor. Ücretsiz aşı sözünün sadece bir seçim vaadi olduğunu düşünmek istemiyoruz. Sayın Bakan sözünüzü tutun” dedi.

SAĞLIK SEÇİM VAADİ OLAMAZ!

İlgezdi sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması ve halkın bu hizmete erişebilmesinin önemine dikkat çekerek, “Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. HPV aşısının, rahim ağzı kanseri yapan virüse karşı önleme oranı yüzde 99.7 iken aşının SGK tarafından ödenmemesi ve Sağlık Bakanlığı aşı programına alınmaması, koruyucu sağlık hizmetleri açısından bilim dışı ve kabul edilemez bir durumdur.

Ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan ve her yıl 100 bin kadından dördüne rastlanılan rahim ağzı kanserine yakalananların yarısından fazlasının ileri evrede tanı aldığı göz önüne alındığında söz konusu aşının ücretsiz olması bir temel haktır.

Sayın Bakanın bu konudaki açıklamalarını bir seçim vaadi olarak düşünmek istemiyoruz. DSÖ'nün bu konudaki önerisi dikkate alınmalı, Ulusal Aşı Takvimi'ne uygun ve gerekli şekilde eklenip, HPV enfeksiyonunun erken yaşlardan itibaren engellenerek bulaşıcı ve kansere neden olmasının engellenebilir” diye konuştu.

BİLİMSEL OLARAK MEDENİ HAL’İN BİR HÜKMÜ OLAMAZ

Bakan Koca geçtiğimiz yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı bütçe sunumu sırasında yaptığı açıklamada, “HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk karar alınmasının kimseye faydası yok. Bu açıdan yaptığımız planlamaya göre yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız” ifadesini kullanmıştı.

Dr. Akkuş İlgezdi Bakan Kocanın Medeni Hal vurgusuna atıfta bulunarak; “HPV aşısı 14 yaşına kadar ilk dozun olması gerekirken medeni hal durumunu ortaya sürmek bilimsellikten çok uzak, bu konuda ayrım doğru bir yaklaşım değildir. Gençlerin aşılanması, ileride kanser riskini azaltmak için son derece önemlidir. Pek çok ülkede HPV aşısı 11-12 yaşlarındaki çocuklara ulusal aşı takvimi gereğince yapılıyor. Yine bu ülkelerde 45 yaşına kadar ücretsiz olarak uygulanıyor. Önlemek her zaman tedavi etmekten daha iyidir ve HPV aşısı da bu prensibi temel alan önemli bir adımdır. Sağlık Bakanlığı, bu konuda acil önlemler almalı ve halk sağlığını koruma görevini yerine getirmelidir” dedi.

HPV İÇİN HANGİ ADIMLARI ATTINIZ?

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya,

“Kaç firma HPV aşısı için ruhsat almıştır?

Ruhsat alan firmalardan kaçı ecza depolarına HPV aşısı tedarik etmektedir?

Bakanlık bu firmalardan kaçı ile HPV aşısı tedariki için görüşme yapmıştır?

Bakanlık ücretsiz HPV aşısı için başka hangi firmalarla, ne gibi çalışmalar yapmıştır?” diye sordu.

Bakanlığın samimi olup olmadığının HPV aşısı konusunda adım atmasına bağlı olduğunu açıklayan Akkuş İlgezdi, “Bakanın verdiği söz sonrasında yapılan çalışmaları bilmiyoruz. Bakan sözünün arkasında olmalı ve önleyici sağlık hizmeti olan bu aşıya ücretsiz erişimi sağlamalı” diye konuştu.