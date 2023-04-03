Erdoğan'dan para dağıtırken eline uzanan kişiye: Dur, ayıp ayıp!

Erdoğan, katıldığı törende çocuklara para dağıtırken elindeki paraya uzanan vatandaşa tepki gösterdi: "Dur, ayıp ayıp!"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışını yaptı. 

"DUR, AYIP AYIP"

Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde çocuklara para dağıtırken, elindeki paraya uzanan kişiye "Dur. Ayıp ayıp." diyerek tepki gösterdi.

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Recep Tayyip Erdoğan

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