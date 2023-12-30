Erdoğan, Suudi Arabistan'a tek kelime etmedi, yine CHP'yi hedef gösterdi: Ders vermeyi bıraksınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dün yaşanan 'Süper Kupa' krizine ilişkin, "CHP ve şurekâsı ders vermeyi bıraksınlar. Dünkü olayın şov ve provakasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz" dedi

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Erdoğan, Suudi Arabistan'a tek kelime etmedi, yine CHP'yi hedef gösterdi: Ders vermeyi bıraksınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuştu.

Süper Kupa skandalına da değinen Erdoğan, Suudi Arabistan'ın tutumuna ilişkin tek kelime etmezken, yaşananlar sonrası CHP'nin tavrını eleştirdi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü vurgulamak istiyorum. Türk sporunun başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun günlük siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz.

Gazi Mustafa Kemal, bu ülkenin banisidir. Türkiye'nin onurunu, haysiyetini nasıl savunduğumuzu tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin ve milletimizin itibarını nasıl koruduğumuzu tüm insanlık gayet iyi biliyor. CHP ve şurekâsı ders vermeyi bıraksınlar. Dünkü olayın şov ve provakasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Milletin inancına, değerlerine dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiseden dolayı, futbolseverlere ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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AKP CHP Recep Tayyip Erdoğan
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