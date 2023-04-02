Erdoğan muhalefeti hedef aldı: 'Turist Ömer gibi dolaşıyorlar'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir iftar programında muhalefeti hedef aldı.

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Erdoğan muhalefeti hedef aldı: 'Turist Ömer gibi dolaşıyorlar'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da iftar buluşmasında konuştu. 

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Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Biz başkaları gibi sahte gündemlerin peşinden koşmuyoruz. Biz yedili koalisyon gibi hiç bir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. 

Terör örgütünün parlamentodaki uzantısı ile birlikte 7'li koalisyon. Bir sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar ama kavgasız cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemediler. Milletimizin unuttuğu skandalları üç güne sığdırmayı başardılar. Güneş Motel olayı gibi çirkin olayları milletimize yeniden hatırlattılar" dedi. 

TURİST ÖMER BENZETMESİ

Erdoğan ayrıca "Şimdi de bahardan bahsediyorlar. Ama 7 kişi bile birbiri ile anlaşamıyor. Ortada ne bir projeleri ne de referans gösterebilecekler bir şeyleri var. Yerel seçimlerde bol keseden söylediler ama söyledikleri hiç bir şeyi yapamadıkları. Şimdi de Turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar. Ya bu Selo denen adam Diyarbakır'da 51 yurttaşımızın ölümüne neden olan adam değil mi? Benim milletim size yol vermeyecektir" diye konuştu. 

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Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
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