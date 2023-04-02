İYİ Parti'nin aday toplantısında kavga: İşte kameralara yansıyan anlar...

İYİ Parti'nin Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı.

Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerini temsil edecek adayın belirlenmesi için yapılan oylamanın iptal edildiği belirtildi.

Kavganın Adnan Beker'in ekibi ile Şenol Sunat'ın ekibi arasında arbede yaşandığı iddia edildi.

O anlar kameralar böyle yansıdı: