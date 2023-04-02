TKP, Hatay'ın 5 mahallesinde semt evi açtı: 'Vicdanınız ne diyorsa ona oy verin'

Türkiye Komünist Partisi deprem bölgesindeki illerde dayanışmayı çoğaltmaya devam ediyor. Bugün Hatay'da Harbiye, Bostancık, Aşağıokçular, Dursunlu ve Ekinci mahallelerinde beş yeni yerin açılışını yapan TKP, açılışlara Pazartesi günü Maraş Tetirlik Köy Evi ve Pazarcık Semt Evi, Salı günü ise Şanlıurfa Ceylanpınar Semt Evi'yle devam edecek.

"VİCDANINIZ NE DİYORSA O PARTİYE OY VERİN"

Bugün Hatay'daki açılışlara katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan umudu kaybetmemek gerektiğini vurguladığı konuşmalarında, deprem sonrası süreçte önemi bir kez daha anlaşılan örgütlü hareket etme zorunluluğunun altını çizdi ve herkesi eşit bir ülke için mücadele etmeye çağırdı. Komünizmin özünde insan sevgisi, insanların eşitliği olduğunu belirten Okuyan, "Komünistler vicdanlı ve ahlaklı insanlardır. Bunu bilin, buralara sahip çıkın. Bugün burada bir çadır var, yarın elbirliğiyle binamızı da dikeriz. Birlikten kuvvet doğar. Biz bu enkazı hep birlikte kaldırırız ve bir daha enkaz altına girmemek için mücadelemizi de sürdürürüz. Önümüzde bir seçim var, gelip hiç utanmadan o sandığı koyacaklar buraya. Gidin, aklınız, yüreğiniz, vicdanınız ne diyorsa o partiye oy verin." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki yurttaşların hala çadırlarda, zorluklar içerisinde yaşıyor olmasına da değinen Okuyan, "Türkiye'de 2 milyon civarında boş ev var ve insanları hala çadıra mahkum eden bir düzenden bahsediyoruz. Fazla söze gerek yok." diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DA KONUŞTU

TKP'nin Hatay milletvekili adayları da semt evi açılışlarında konuşma yaptılar.

Adaylardan biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Melisa Yeniocak, Bostancık'taki açılışta "Hatay Harbiye'liyim. Depremin üçüncü günü buraya geldim, hekimlik yapmak için. Orada bütün herkes şunu söylüyordu, ben kendim de aynı şeyi hissettim: Biz kendi kendimizi kurtarmayı kafamıza koyup, örgütlenip çalışmadığımız sürece kimse bizi gelip kurtarmayacak. Burada birbirimizden başka kimse yok, bu gücü dayanışarak oluşturmalıyız. Bu semt evi için de geçerli. Semt evleri mahallelerimizin meclisi gibi düşünebileceğimiz yerler. Burası açıldıktan sonra sizlerin sahip çıkması gereken, mahallemizin sorunlarını burada hep birlikte konuşup, bu zor işlerin altından hep birlikte kalkmamız gereken bir yer." diye konuştu.

Harbiye'deki açılışta bulunan TKP'nin bir diğer Hatay milletvekili adayı Mehmet Alvanoğlu Arapça başladığı konuşmasında, "Biz buradaydık, burada olmaya da devam edeceğiz. İstiyoruz ki burada birlik olalım, birbirimize güç olalım." dedi.

Aşağıokçular mahallesi açılışında deprem sonrası TKP gönüllüsü olan bir yurttaş söz aldı ve "Son dönemde gençlerden çok umudum yoktu ama ilk gün burada gençleri gördüğümde, bize desteklerini gördüğümde umudum arttı. Diğer şehirlerdeki yakınlarımdan da aynı şeyleri duydum. Bu da beni çok etkiledi ve TKP gönüllüsü olmaya karar verdim." diyerek gönüllü olma kararını paylaştı.

ALİ İSMAİL MAHALLESİNDE DE SEMT EVİ

Günün son açılışları Dursunlu ve Ekinci mahallesinde yapıldı. Ekinci mahallesinde yaşayan TKP milletvekili adaylarından Mehmet Ceylan, açılışta yaptığı konuşmada, "Burası Ali İsmail Korkmaz'ın mahallesi. Ali İsmail'in mücadelesini sadece burada değil başka yerlerde de yüceltmeye devam edeceğiz." diye konuştu.