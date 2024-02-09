Erdoğan miting alanında pankartı gördü, talimat verdi: 'Bakanlıklara buyruğumu vereceğim'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde konuştu. Konuşması sırasında açılan bir pankartı gören Erdoğan "İçişleri bakanıma da söyledim, ulaştırma bakanım da yanımda. Ona da talimatımı, buyruğumu vereceğim. İnşallah bu sorunu çözeceğiz." dedi.

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Erdoğan miting alanında pankartı gördü, talimat verdi: 'Bakanlıklara buyruğumu vereceğim'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, dikkatini çeken bir pankart üzerine Kahtalılara "istasyon" sözü verdi.

"İNŞALLAH İSTASYON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

İlgili bakanlara talimatı vereceğini belirten Erdoğan, "Geldiğimde birçok pankart gördüm ama bir pankart çok dikkatimi çekti. O da istasyon talebiniz var. İçişleri bakanıma da söyledim, ulaştırma bakanım da yanımda. Ona da talimatımı, buyruğumu vereceğim. İnşallah bu istasyon sorununu çözeceğiz. Sizlere olan minnettarlığımızı, eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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