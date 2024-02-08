Buca'da beklenen gelişme

İzmir Buca'da İYİ Parti'nin belediye başkan adayı Suat Nezir oldu.

Buca'da beklenen gelişme

GERÇEK GÜNDEM/ÖZEL- İzmir'in ikinci büyük metropol ilçesi Buca'da İYİ Parti'nin belediye başkan adayı Suat Nezir oldu. Bugün İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin de katıldığı törenle rozet takarak partiye katılan Nezir'in adaylığı da açıklandı.

Suat Nezir, 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmış, ancak bir süre sonra adaylığı geri alınarak yerine CHP MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tunca Özkan'ın girişimiyle Erhan Kılıç gösterilmişti. Nezir, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için de Buca'da CHP'den aday adayı olarak başvuruda bulundu fakat aday gösterilmedi.

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