Sinirler gerildi; TBMM'de 'kalibre' tartışması: 'Sen kalibreyi otellerinle, paranla ölçüyorsun'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda kendisine “Aydın Bey’e söz söylemek kalibresini aşar” diyen AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete’ye sert tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’ndaki bugünkü görüşmelerinde kalibre tartışması çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı konuşmada, AKP Muğla Belediye Başkanı Adayı Aydın Ayaydın’ı eleştirdi.

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, söz alarak, “Adayımıza, yani Aydın Bey’e laf atma hadsizliğinde bulunmuştur. Aydın Bey’e söz söylemek, Sayın Grup Başkanveki’nin kalibresini aşar. Aydın Bey’in aday olması, onların şirazesini bozmuştur. Doğrudur, çünkü 31 Mart’ta, ‘kale’ diye adlandırdıkları yerin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin büyükşehir belediyesi olacağını hep beraber göreceklerdir” diye tepki gösterdi.

"KALİBRESİZLİK BUDUR BEYEFENDİ…"

CHP Grup Başkanvekili Başarır da Kadem Mete’ye şöyle yanıt verdi:

“Kalibreden bahsediyorsunuz. Kalibre nedir, biliyor musun? Yazlık sarayına Marmaris’te 40 milyon ayırıp da Bodrum’un içme suyu projesine bin lira ayırmaktır. Akbelen’de o çiftçinin döktüğü köylünün gözyaşına rağmen o doğayı talan etmektir. O cennet koyunu Beşli Çete’ye üç kuruş para için peşkeş çekmektir. Kalibresizlik budur, beyefendi. Çiftçi, emekli, bu ülkenin gençleri yurt bulamazken, ekmek bulamazken yazlık sarayına milyarlarca lira para ayırmaktır. Kalibresizlik budur. Sen, kalibreyi otellerinle, paranla, Aydın Ayaydın’ın Beykoz’daki konaklarıyla ölçüyorsun. Ben ise emekle, ahlakla, namusla, şerefle ölçüyorum.”

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