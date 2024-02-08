MHP'li vekilden İnsan Hakları Komisyonu'nda skandal sözler: 'Cemevleri terör örgütlerinin yoğun olduğu bir yer'

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu'nda "Cemevleri terör örgütlerinin yoğun olduğu bir yer" dedi.

Son Güncelleme:
MHP'li vekilden İnsan Hakları Komisyonu'nda skandal sözler: 'Cemevleri terör örgütlerinin yoğun olduğu bir yer'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, bugün AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım başkanlığında toplandı. Komisyonun çalışmalarını anlatan Yıldırım, komisyon üyelerinin 14 Temmuz 2023'te Fransa'ya yaptıkları ziyaret hakkında bilgi verdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ise komisyon üyelerinin Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi sundu.

"AYRIM YAPILMAMALI"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak, bir sefer, vatandaşlar arasındaki bu tür toplantılara veya çağrılacak yerlere ayrımın yapılmaması lazım. Oraya başta Alevi topluluğundan cemevi yöneticisi arkadaşlarımızın hiçbiri çağrılmamıştı" eleştirisinde bulundu.

MHP'Lİ VEKİLDEN CEMEVLERİ İÇİN 'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YOĞUN OLDUĞU' YER DEDİ

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise Tanal'ın eleştirileri üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Orada belki sohbette de veya seyahatimizde de dile getirmedim, ama siz söyleyince cemevleriyle ilgili veya dernekleriyle ilgili... Hepimizin bildiği gibi, terör örgütünün en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi de Fransa. Almanya, Fransa; bunlar, en yoğun gruplaştıkları veya derneklerin olduğu yer. Ben büyükelçilikte bunu dile getirdiğimde şunu söylediler; 'Cemevi altında -tabii burada cemevlerini, derneklerini dışarıda bırakıyorum- çok fazla gruplaşmalar var veya o çatı altında toplanıyorlar. Ondan dolayı seçmemiz, ayırt etmemiz çok zor.’"

Etiketler
MHP TBMM
Son Güncelleme:
Star TV'nin Ömer dizisinde beklenmedik gelişme! Kadroya kim veda ediyor? Star TV'nin Ömer dizisinde beklenmedik gelişme! Kadroya kim veda ediyor?
Murat Kurum: 'Ekrem İmamoğlu ile görüştük' Murat Kurum: 'Ekrem İmamoğlu ile görüştük'
Rozetleri Fatih Erbakan taktı: AKP'li belediye başkanları Yeniden Refah'tan aday AKP'li belediye başkanları Yeniden Refah'tan aday
Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri...
Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!
21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var! 21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var!
Sürücüler dikkat, had safhaya çıktı: Mecburi trafik sigortasında büyük oyun! Mecburi trafik sigortasında büyük oyun!
Bankalar ilan verdi: Bunu yapmayanın parası TMSF'ye geçecek Bunu yapmayanın parası TMSF'ye geçecek