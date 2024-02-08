Murat Kurum: 'Ekrem İmamoğlu ile görüştük'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde televizyon, gazete ve dijital medya genel yayın yönetmenleri ve medya temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, yaklaşan yerel seçimlere ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, ''İBB Başkanı ile aranızda bir görüşme oldu mu?" sorusuna karşılık, "Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul’un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu." dedi.

''İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmalarında, açıkladığınız projelerin kendisinin olduğunu, kopya çektiğinizi iddia ediyor, ne diyorsunuz?'' sorusunu Kurum, "Kopya ifadesi hoş değil. Öncelikle iyi olan şey kopyalanır. İstanbul'da iyi olan hiçbir şey olmadığı için kopyalanacak bir şey de yok." diye yanıtladı.

"1,4 PUAN ÖNDEYİZ"

''İstanbul'la ilgili yapılan anketlerde durum nasıl görünüyor?'' sorusuna Kurum, "İlk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman 1,5 ile 2 puan gerideydi ki piyasada gezen anketler 8 ile 0 puan geride gösteriyordu ama öyle değildi. Sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık. İstanbullularla bütünleştik. İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de yayında da söylediğim gibi 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP'nin anketi de böyle söylüyor." yanıtını verdi.

"KANAL İSTANBUL GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Kurum, "Kanal İstanbul konusundaki tavrında değişiklik olup olmadığı" sorusuna karşılık, "İstanbul'un gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbullunun beklediği, deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa onun peşinden koşacağım." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek de katıldı.