İYİ Parti'ye borç şoku: Paranızı ödeyin!
Yozgat'ta bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmalarının karşılığında İYİ Parti milletvekilinden parasını alamadığını iddia etti. Bir binanın çatısına esnafın astığı pankartta, "Paranızı ödeyin" ifadeleri yer aldı.
Yozgat'ta bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmaları sonrası İYİ Partili milletvekilinden parasını alamadığını iddia ederek, tepkisini dile getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kente geldiğini öğrenen esnaf, geçiş güzergahlarına ve bir binanın çatısına pankart astı.
"PARANIZI ÖDEYİN"
İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'dan parasını alamadığını öne süren esnafın astığı pankartta, şu ifadeler yer aldı:
"Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paranızı ödeyin."
Kaynak: Gerçek Gündem