Erdoğan artık 'buyruk' dağıtıyor! Sırada ferman mı var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurttaşların bir talebi için bakanlara 'buyruk' vereceğini söyledi. Erdoğan'ın bu ifadeleri Türkiye'deki yönetim biçiminin ne hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son Güncelleme:
><

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem kenti Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yurttaşlara seslendiği sırada, istasyon için, bakanlara ‘buyruk’ vereceğini söyledi.

Kahta’da konuşan Erdoğan, yaptığı konuşmada, “İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanıma da söyledim, Ulaştırma Bakanım da yanımda... Ona da talimatı vereceğim, buyruğumu vereceğim. Bu sorunu da halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bakanlara ‘buyruk verdiğini’ açıklaması, Türkiye’deki ‘tek adam’ rejiminin ne kadar ileri boyutlara geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BUYRUK NEDİR?

Buyruk kelimesinin sözlükteki açıklaması, 'bir şeyin yapılması ya da yapılmaması konusunda buyrulan zorlayıcı, kesin içerikli söz' ifadelerini içeriyor.

Buyruk kelimesi, genel olarak 'emir vermek' anlamında da kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP Adıyaman Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Son Güncelleme:
TSK'daki cemaat bağlantıları: Atatürkçü teğmenlerin tasfiyesine CHP'den tepki Atatürkçü teğmenlerin tasfiyesine CHP'den tepki
CHP'li Başarır Erdoğan'a 'Anayasa anlatan' AYM Başkanı Arslan'ı tebrik etti: 'Gözünün içine baka baka konuştu' CHP'li Başarır Erdoğan'a 'Anayasa anlatan' AYM Başkanı Arslan'ı tebrik etti
Kolesterole doğal çözüm: Çeyrek bardak tüketildiğinde fayda ediyor Kolesterole doğal çözüm: Çeyrek bardak tüketildiğinde fayda ediyor
Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik
ÇOK OKUNANLAR
Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!
21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var! 21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var!
Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri...
Sürücüler dikkat, had safhaya çıktı: Mecburi trafik sigortasında büyük oyun! Mecburi trafik sigortasında büyük oyun!
Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir!