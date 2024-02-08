Erdoğan artık 'buyruk' dağıtıyor! Sırada ferman mı var?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem kenti Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yurttaşlara seslendiği sırada, istasyon için, bakanlara ‘buyruk’ vereceğini söyledi.

Kahta’da konuşan Erdoğan, yaptığı konuşmada, “İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanıma da söyledim, Ulaştırma Bakanım da yanımda... Ona da talimatı vereceğim, buyruğumu vereceğim. Bu sorunu da halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan artık buyruk dağıtıyor!



🗣️"İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanıma da söyledim, Ulaştırma Bakanım da yanımda... Ona da talimatı vereceğim, buyruğumu vereceğim. Bu sorunu da halledeceğiz." pic.twitter.com/bgloyqrtkQ — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 8, 2024

Erdoğan’ın bakanlara ‘buyruk verdiğini’ açıklaması, Türkiye’deki ‘tek adam’ rejiminin ne kadar ileri boyutlara geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BUYRUK NEDİR?

Buyruk kelimesinin sözlükteki açıklaması, 'bir şeyin yapılması ya da yapılmaması konusunda buyrulan zorlayıcı, kesin içerikli söz' ifadelerini içeriyor.

Buyruk kelimesi, genel olarak 'emir vermek' anlamında da kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem