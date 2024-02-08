CHP'li Başarır Erdoğan'a 'Anayasa anlatan' AYM Başkanı Arslan'ı tebrik etti: 'Gözünün içine baka baka konuştu'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başarır, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın AYM üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmayı, “AYM Başkanı, AYM kararlarının tartışılmayacağını, kişisel ihtiraslarla uygulanmamasının sıkıntı olduğunu bir kez daha Erdoğan’ın gözüne baka baka konuştu. Ben AYM Başkanı’nı buradan kutluyorum. Çünkü, AYM kararları kabul edilmiyorsa, Anayasa bir kenara bırakılıyorsa ve karşısında Anayasa’ya bağlılık yemini eden bir Cumhurbaşkanı varsa bu konuşmayı dinlerken yüzü kızarmıyorsa ben o başkanı tebrik ediyorum. Çünkü, AYM Başkanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın gözünün içine bak baka anayasanın üstünlüğünü tarif etti” sözleriyle değerlendirdi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN DE KONUŞTU

Başarır, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminleriyle ilgili açıklamaları için de “Bu tahminin tutmayacağını kendisi de biliyor, biz de biliyoruz 85 milyon da biliyor. Ama maalesef ki bu Merkez Bankası Başkanı da tamamen sarayın tahminlerini bizlerle paylaşıyor. Ülkenin bu noktaya gelmesinde maalesef ki Merkez Bankası başkanlarını suçluyoruz ama tek suçlu var bu sistemde, Erdoğan” ifadelerini kullandı.

Başarır, Batman Milletvekili ve HÜDA-PAR Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı’ya ilişkin de şunları söyledi:

Batman Milletvekili ve HÜDA-PAR aynı zamanda Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı, okulları geziyor. Sınıflara giriyor danışmanlarıyla. HÜDA-PAR denen partiyi bir kez daha söylüyorum: Hizbullah’ın terör örgütü olmadığını söyleyen, Türkiye’de özerkliği tartışan bu partinin Batman adayı okullarda sınıflara girip propaganda yapabiliyor. Buna kim izin veriyor?”

Kaynak: ANKA