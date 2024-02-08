Hukukçulardan, adliyedeki saldırı sonrası avukatların gözaltına alınmasına tepki

İstanbul Adliyesi saldırısının ardından avukatlara yönelik yapılan operasyon üzerine, basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

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Hukukçulardan, adliyedeki saldırı sonrası avukatların gözaltına alınmasına tepki

Adalet İçin Hukukçular, Demokrasi İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube, Hukukçu Dayanışması, ÖHD Ankara Şube, Toplumsal Hukuk tarafından, İstanbul Adliyesi saldırısının ardından Halkın Hukuk Bürosu'nun basılması ve avukatların gözaltına alınması üzerine açıklama yapıldı.

Basın toplantısı düzenleyen ÇHD avukatları, “Meslektaşlarımız ÇHD genel merkez yöneticisi ve ÇHD Ankara Şube Üyesi Avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ve ÇHD üyeleri Avukat Didem Baydar Ünsal, Avukat Seda Şaraldı ile Avukat Berrak Çağlar 6 Şubat Salı günü kapıları kırılarak girilen Halkın Hukuk Bürosundan gözaltına alınmışlardır. Meslektaşlarımız hakkında hukuka aykırı bir biçimde ilk 24 saat avukat görüş yasağı kararı alınmış, bu nedenle avukat görüşü yapılamamış, soruşturma dosyasında gizlilik kararı verilmiştir” dedi.

Hukukçulardan, adliyedeki saldırı sonrası avukatların gözaltına alınmasına tepki - Resim : 1

Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

“Meslektaşlarımız son derece keyfi bir biçimde, hiçbir somut gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınmışlardır ve gözaltında tutulmaktadırlar.

Meslektaşlarımızın gözaltına alınması iktidarın her fırsatta avukatlara yönelen saldırılarının bir sonucudur. 2013 ve 2017 yılında da benzer komplolarla meslektaşlarımız gözaltına alınmış, yargılamalar sırasında bu komplolar boşa çıkarılmıştır. İktidar her fırsatta savunmaya yönelik saldırıları ile avukat arkadaşlarımızı sindirme politikasını sürdürmeye devam etse de biz de her seferinde bu hukuksuzluğu gün yüzüne çıkartıp mesleğimize ve savunmanın bağımsızlığına sahip çıkacağız.

Meslektaşlarımızın bugün emniyet ifadelerinin alınacağı söylenmiştir. Tüm meslektaşlarımızı bu hukuksuzluğa karşı durmak üzere arkadaşlarımızın yanında olmaya çağırıyoruz.

Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”

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