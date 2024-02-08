Tüm tuşlara basıyor... Erdoğan şimdi de 'Kılıçdaroğlucu' oldu, CHP'yi terörle ilişkilendirdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada yine konunun dışına çıkarak CHP başta olmak üzere yine muhalefeti hedef aldı. Erdoğan, "Bütün günahı Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler" diyerek, CHP içindeki 'fay hatlarını' hareketlendirmeye çalıştı.

Deprem bölgesi Adıyaman’da konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin de konuştu. Erdoğan, Gelecek, Saadet ve DEVA Partilerini isim vermeden, 14-28 Mayıs seçimlerindeki rakibi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nu arkadan bıçaklamakla suçladı.

Erdoğan ayrıca, CHP’yi yine Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısıyla ilişkilendirmeye çalıştı.

Erdoğan’ın açıklamaları ‘tüm tuşlara basıyor’ şeklinde yorumlandı.

CHP'Yİ ÇAĞLAYAN SALDIRISIYLA İLİŞKİLENDİRMEYE ÇALIŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçasıdır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığıdır. İktidara geldiğimizde önce güven ve istikrar iklimini tesis edecek adımlar attık. Elbette pek çok sinsi eylemle önümüz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimine, ekonomik tuzaklara kadar her yolu denediler. Son olarak şanslarını Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde denediler. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler yine de beceremediler.

Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu.

Yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle bir araya gelmek mi dersiniz, Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen terör örgütlerine kol kanat germek mi dersiniz. Bir yandan da kendi içlerinde kavga halindeler. Ülke iyi ki bunların ellerine kalmadı diye milletimiz hamd ediyor. Mart seçimlerinin ardından da aynı şükrü şehirlerimizdeki vatandaşlarımız yapacaklar."