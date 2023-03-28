Erdoğan ile görüşen Erbakan'dan açıklama: 6'lı masayı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) geldi. Erdoğan, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüştü.

ERBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Erbakan kameraların karşısına geçti.

Erbakan, "Tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla ve kendi logomuzla gireceğiz. Ancak Cumhur İttifakı çatısı altında olacak. Altılı kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Ancak bununla birlikte prensiplerimizden de taviz vermeyeceğiz. Mutabakat metninin takipçisi olacağız. Milletimizin selametini, ülkemizin geleceğini düşünmek birinci vazifemizdir. Geldiğimiz noktada, altılı bir kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli bir karara adım attık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah’tan yapılan açıklamada Erdoğan'ın ziyaretin “nezaket ziyareti” olduğu belirtilmişti.

AKP'nin Cumhur İttifakı'na katılım davetini önce reddeden YRP, daha sonradan yapılan görüşmelerin ardından ittifaka katılım kararı almıştı. Fatih Erbakan'ın bu kararı kamuoyundan tepki çekmişti.

Erbakan, Cumhur İttifakı'nın katılım teklifini kabul etmiş ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekilmişti.

ÖNCE REDDETİLER; SONRA KABUL ETTİLER

YRP, Cumhur İttifakı'na katılmak için 30 maddelik bir metin ortaya koymuş, bu 30 maddelik metinde özellikle, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un değiştirilmesi talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den itiraz gelmiş; Yeniden Refah Partisi ise 6284 sayılı kanunun değiştirilmesi talebinin AKP tarafından kabul edildiğini savunmuştu.

KARAMOLLAOĞLU ERBAKAN'A ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

YRP Genel Başkanı Erbakan'ın, Millet İttifakı'na yönelik, "Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ ve PKK'nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik" sözlerine, Karamollaoğlu çok sert yanıt verdi.

Karamollaoğlu, Erbakan'ın bu ifadeleri için, "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık bu kadar tutarsızlık olmaz. Bir defa hemen getirmiş itikadı noktaya dayamış. Kim sizlerle berabersiniz hangi yalpalar yapıldı bugüne kadar. Kim Erbakan hocamızı terk etti, kim ‘Milli Görüş’ gömleğini çıkardı da siyonist gömleğini giydi. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Onu bilelim. Olmadığı için de işte Erbakan hocamızın ben bizim arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Onun anılarını görüşlerini aksettiren kitabını mutlaka okumalarını çünkü her konuda bariz düşünceleri var. Cahilliğe bakın! Erbakan Hoca ilk koalisyonun CHP ile kurdu ve tarihi bir misyon yüklendi o koalisyon üzerine bir takım hatalar yapılmamış olsaydı" demişti.