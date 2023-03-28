Son dakika: Erdoğan, Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek

Son dakika haberi... Erdoğan, saat 16.00'da Yeniden Refah Partisi'nde Fatih Erbakan ile görüşecek.

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Son dakika: Erdoğan, Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek

Yeniden Refah Partisi'nin daha önce reddettiği Cumhur İttifakı'na katılma teklifini, kabul etmesinin ardından, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiyi ziyaret etmesine çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saat 16.00'da Yeniden Refah Partisi'nde Fatih Erbakan ile görüşeceği duyuruldu.

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TARTIŞMALI İTTİFAK

Yeniden Refah Partisi, geçen haftalarda Cumhur İttifakı'ndan gelen ittifak teklifini reddetmişti. Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan, tabanlarının Cumhur İttifakı'na karşı olduklarını söylemişti ve Cumhurbaşkanı Adayı olduğunu duyurmuştu. 

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Aradan geçen bir süre sonra, Erbakan, Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve adaylıktan çekildiğini söyledi. 

Yeniden Refah Partisi, eğitim sisteminden, kadınları şiddetten korumaya yönelik kanunun değiştirilmesine kadar bir dizi talebi bulunuyor. Parti yetkilileri, taleplerinin AKP tarafından kabul edildiğini ve ilkeler üzerinde anlaştıklarını belirtmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan
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