Yandaşlar Muş Alparslan Üniversitesi’ne doldurulmuş

Depremin ardından “Şanınıza yakışanı yapın” diyerek zorunlu bağış kampanyası başlatılan Muş Alparslan Üniversitesi’ne akraba ve yandaşların doldurulduğu ortaya çıktı.

18 Mart 2015 tarihinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın, şoförü Yasin Baba’yı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sekreteri yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Yasin Baba’nın eşi Ruken Ekici Baba’nın üniversitenin Kariyer Uygulama ve Geliştirme Merkezi’nde memur olarak çalıştığı açığa çıktı.

Şoförüne kıyak atamayla yüksekokul sekreteri yapan Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise kısa bir süre önceye kadar iktidara yakınlığıyla bilinen gerici İlim Yayma Cemiyeti’nin Muş Şube Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

AKP’Lİ BAŞKANIN AKRABALARI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, üniversitenin her biriminde, fakültesinde ve yüksekokulunda çok sayıda akrabalık ilişkisi var. Yandaşlarla da doldurulan üniversite kadrosundaki bazı dikkat çekici isimler şu şekilde:

•AKP’li Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın akrabaları Furkan Asya İslami İlimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi iken Gökhan Asya ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi.

•2011 yılında AKP’den Muş milletvekili aday adayı olan, üniversitenin emekli öğretim görevlisi Nihat Demir’in kızları Esra Öztürk Demir ile Canan Demir Yıldız da üniversite öğretim görevlisi. Ayrıca Demir’in damadı Ali Öztürk de Makine ve Metal Teknolojileri bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

•Muş Alparslan Üniversitesi’nin Personel Daire Başkanı Sabri İnci’nin oğlu Mehmet Akif İnci üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaparken diğer oğlu Recep İnci ise işçi kadrosunda çalışıyor.

•Üniversitenin Strateji Daire Başkanı Ahmet Türk’ün oğlu Mücahit Türk de Ulaştırma Hizmetleri Bölümünde öğretim görevlisi.

ÇOCUKLARI, EŞLERİ, YAKINLARI…

•Eski Yapı İşleri Daire Başkanı da olan Öğretim Görevlisi Ramazan Özdemir’in oğlu Muhammed Reşid Özdemir öğretim görevlisi ve kardeşi Mehmet Salih Özdemir ise sürekli işçi kadorsunda üniversitede çalışıyor. Ramazan Özdemir’in yeğeni İlknur Özdemir de üniversitede sürekli işçi kadrosunda çalışan bir diğer akrabası.

•Üniversitede daha önce dekan yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Zeynal Topalcengiz eşi Emine Topalcengiz de araştırma görevlisi kadrosunda.

•Dekan yardımcısı Özer Kurt’un akrabası Ayşe Nida Kurt da Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümünde araştırma görevlisi.

•Eğitim Fakültesi’nde bölüm başkanlığı görevini yürüten Fatih Yaman’ın eşi Nihal Dulkadir Yaman, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde öğretim üyesi.

•Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Özalper eşi Büşranur Özalper Tarih Bölümünde Öğretim Görevlisi.

•Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Talat Körpınar eşi Zeliha Körpınar işletme bölümünde öğretim görevlisi.

•Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Sekreteri Abdulmelik Söylemez’in eşi Ümmü Gülsüm Söylemez yazılım Mühendisliği Bölümü’nde öğretim görevlisi. Abdulmelik Söylemez’in akrabaları Mustafa Ertürk Söylemez, Metin Söylemez ve İhsan Söylemez de üniversitenin farklı bölümlerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi.

•Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Polat’ın oğlu Cüneyd Polat üniversite sürekli işçi kadrosunda çalışırken akrabası Murat Polat ise öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

•Üniversitede öğretim görevlisi olan Zekeriya Artun’un kardeşi Yakup Artun da araştırma görevlisi.

•Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Karadağ’ın eşi Tuba Fatma Karadağ da spor yöneticiliği bölümünde öğretim üyesi.

•Adem Şehitoğlu, İhsan Şehitoğlu ve Mustafa Şehitoğlu kardeşler de üniversitede öğretim görevlisi.

•Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda Şube Müdür olarak görev yapan Fırat Aykan’ın akrabaları olan Ahmet Aykan ile Rabia Sümeyye Aykan da üniversite öğretim üyesi ve görevlisi olan bir başka aile.

•Daha önce üniversitede dekan yardımcısı olan Mustafa Önder Şekeroğlu’nun eşi Bengü Şekeroğlu yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

•Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı Harun Önlü’nün eşi Şeyma Önlü de üniversitede öğretim üyesi.

REKTÖR POLAT’TAN SKANDAL KAMPANYA

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, 17 Şubat tarihinde üniversite personeline bir yazı göndererek zorla bağış toplamaya başladı. Rektör Polat’ın imzasının yer aldığı yazıda, “Dünyadaki hiçbir devlet böyle bir afetin yükünü tek başına taşıyamaz, yaralarını saramaz. Herkes elini taşın altına koymalıdır” denildi.

Rektörün imzasının yer aldığı yazıda şu skandal ifadelere yer verildi: “Akademik yöneticilerimizden en az bir çıplak maaşını, idari birim amirlerimizden maaşlarının en az yarısını, kalan tüm personelimizden bir ayda ellerine geçen tüm devlet ödemelerinin en az yüzde 10’unu ve tabii ki gönüllerinden koparsa daha fazlasını- vermelerini istiyor, bekliyorum. Evlatlarımıza övünçle miras bırakacağımız bu asil kampanyada ismimizin bulunması fırsatını kaçırmayın; şanınıza yakışanı yapın.”