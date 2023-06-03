Erdoğan göreve başlama töreninde: 'Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmenin gayreti içinde olmalıyız'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Oylarıyla destek ve teveccühleriyle buna vesile olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sandıklara giderek demokrasimize güç katan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum.

"DESTEKLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları, oy tercihlerinden dolayı sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Bu seçimlerde sadece kendi insanımızın desteğini almadık, dünyanın dört bir yanında umutlarını bizlere bağlamış yüz milyonlarca mahzunun duasını aldık. Seçimleri müteakip sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız.

Dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız. Şahsımız nezdinde Türkiye’ye yönelik bu büyük sevdanın karşılığını en güzel şekilde vermeye çalışacağız. Rabbim bizleri milletimize ve dostlarımıza mahcup etmesin.

"85 MİLYONU BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"

Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birisini daha alnının akıyla geride bıraktı. 14 Mayıs’ta seçimlerin Meclis’le ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle başarıyla tamamlamıştık. İlk turda yüzde 50+1 şartı sebebiyle ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs’ta yarım bıraktığı işi tamamlamak için sandıklara gitti. İlk turda katılım oranı yüzde 87’yi aşmıştı, ikinci turda yüzde 85’i bulan rekor seviyeye ulaştık. 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy alarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye’ye hizmet etme şerefine nail olduk. Bu ulvi görev için ömrümü adadığım milletime ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız dönemlerinde bu hassasiyetimizi muhafaza ettik. Kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Particilik, ayrımcılık yapmadık.

“BİRLİKTELİĞİ YENİDEN TESİS ETMELİYİZ”

Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil; muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. ‘Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim’ diyoruz. Bu samimi çağrımızın tüm renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonda karşılık bulacağına inanıyorum. Türkiye’nin her bir vatandaşının enerjisine, katkısına, fikrine ihtiyacı var. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kilitlenmesine ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor.

“KABİNEYİ BU AKŞAM AÇIKLAYACAĞIM”

Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibariyle artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye artık yeni bir yola girmiştir. Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni kabineyle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.

Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmen gayreti içinde olmalıyız.

ANAYASA AÇIKLAMASI

Demokrasimizi; darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem