5 saat süren toplantının ardından... CHP Meclis grup yönetimi belirlendi!

CHP'de seçimlerin ardından yapılan PM toplantısında CHP Meclis Grup yönetimi de belirlendi. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu.

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5 saat süren toplantının ardından... CHP Meclis grup yönetimi belirlendi!

CHP’de 5 saat süren Parti Meclis’i toplantısının ardından Meclis grup yönetimi belirlendi.

Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu. TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu. Toplantıda, ayrıca, kurultay sürecinin başlatılması kararı da alındı.

CHP PM toplantısından 'kurultay' kararıCHP PM toplantısından 'kurultay' kararıSiyaset

Partinin genel merkezinde saat 10.00'da başlayan toplantıda, CHP’nin yeni Meclis grup yönetimi belli oldu.

Toplantıda alınan karara göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu.

TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.

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CHP PM toplantısından 'kurultay' kararı CHP PM toplantısından 'kurultay' kararı
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