Erdoğan, Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: "O ne biçim imza ya, imzayı değiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasına bakarak beğenmediği ve "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyerek, "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katıldı.

Burada yer alan görüntüde Erdoğan'ın yanında bulunan Bakan Muş'un imzasına bakarak beğenmediği ve "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

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