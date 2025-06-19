Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan İçin Tutuklama Talebi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifadeye çağrılan avukatı Mehmet Pehlivan hakkında 'suç örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklama talep edildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Mehmet Pehlivan İçin Tutuklama Talebi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan etkin pişmanlıktan ifade verenlerin iddiaları nedeniyle ifadeye çağırılmıştı. Savcılıkta Avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetti.

Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Pehlivan, daha önce 27 Mart 2025’te “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Pehlivan, önceki ifadelerinde, soruşturmaların avukatlık faaliyetleri nedeniyle açıldığını ve “hatalı, gerçek dışı raporlar ve dedikodu temelli tanık beyanlarına” dayandığını belirterek suçlamaları reddetmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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