Esnaf Anlattı, Ekrem İmamoğlu ‘Ekonomik Kaos Bu’ Dedi

Esenler Nene Hatun Mahallesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların şikayetlerini dinledi. İmamoğlu’nu gören vatandaşlar, ekonomiye ilişkin şikayetlerini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu “Hayat pahalılığından çok şikayet ediyoruz. İnan ki pazardan bir şey almadan gidiyoruz” diyen bir vatandaşa “Ekonomi hepimizi yakıyor, biz bile işimizi yapamıyoruz” diyerek yanıt verdi.

“OY ALDIK BU İŞ BİTTİ DEMİYORSUNUZ”

Bir pazarcı ise Ekrem İmamoğlu’na “Sizleri burada görmek ne kadar mutlu 'oy aldık bu iş bitti' demiyorsunuz” diyerek çorap hediye etti. İmamoğlu ise pazarcı esnafa “Biz pazar geziyoruz, her zaman sizinle beraberiz” dedi.

Pazarın ardından mahalledeki bir kahvehaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, herkesin tek tek sorunlarını dinledi.

“İSTANBUL’DA YAPTIKLARINIZ ÖNEMLİ BENİM İÇİN”

İlk seçimde Zonguldak’tan gelerek oy verdiğini açıklayan bir kişi, Ekrem İmamoğlu’na şunları söyledi: Bana kutlama nasip olmadı. İkinci seçimde bana kutlama nasip olmadı. İlk üniversitede yokluk çektim. İstanbul’da yaptıklarınız önemli benim için. İstanbul’da kent lokantası var. Bir dünya şeyler var, öğrencilere burs vermeniz, kütüphaneler, yurtlar Allah razı olsun senden.

“750 BİN KİŞİ SOSYAL YARDIM TALEP ETTİ”

İmamoğlu, vatandaşlara şunları söyledi: Emekli ‘pazara gidemiyorum’ dedi. Bak daha geçen hafta on bin emeklinin cebine on bin lira koyduk. Bak on bin. On bin emeklinin cebine on bin lira koyduk. Sosyal yardımları arttırdık geçen sene 750 bin kişi bizden sosyal yardım talep etti. Bu sene bir milyon 700 bin kişi iki kat. Rakamlar orada. Bu sene bir milyon 773 bin kişi bizden yardım istedi. Ekonomiyi düzeltmek zorundayız. Feryadın hem hakkın hem de bütün doğallığınla yaşıyorsun onu, ben anlıyorum seni.

“EKONOMİK KAOS BU”

Bir vatandaşın “Ben Adana'ya gidiyorum. Kadirli'denim ben. Karpuzun kilosu beş lira, burada da beş lira. Normalde orada aşağı olması lazım ama yok. Çünkü büyükşehirle artık yarışıyor, küçük yerlerde aynı fiyatı veriyor. Ev kiraları da almış başını gitmiş. Kaderiyle de aynı ev kiraları 10 milyar, 15 milyar (bin lira) aşağıya yok” sözlerine Ekrem İmamoğlu “Ekonomik kaos bu” diyerek yanıt verdi.

