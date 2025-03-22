Ekrem İmamoğlu İkinci Kez İfade Veriyor

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kendisine açılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başladı.

Son Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu İkinci Kez İfade Veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart 2025 Çarşamba günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu bugün emniyette ikinci kez ifade verecek.

Dün, 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, bugün de kendisine yöneltilen 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' suçlamasına karşı ifade verecek.

İFADE İŞLEMİ BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

İmamoğlu'nun saat 10.00 sularında ifade vermesi beklenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de savcılıkta hazır bulundurulacağını duyurmuştu.

Gözaltında 4. Gün... İmamoğlu Savcılığa Ne Zaman Sevk Edilecek?Gözaltında 4. Gün... İmamoğlu Savcılığa Ne Zaman Sevk Edilecek?Siyaset
İmamoğlu'ndan Sandık Çağrısı: 'Yol Arkadaşlarım' Diyerek Seslendiİmamoğlu'ndan Sandık Çağrısı: 'Yol Arkadaşlarım' Diyerek SeslendiSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İBB terör soruşturması İBB yolsuzluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son Güncelleme:
Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan Yeni Mesaj Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan Yeni Mesaj
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
Kadınları Yarım Saat Sırtında Taşıyor, Ayda 90 Bin TL Kazanıyor! Tek Başına Yetişemiyor, Çalışacak Eleman Arıyor Kadınları Yarım Saat Sırtında Taşıyor, Ayda 90 Bin TL Kazanıyor! Yanında Çalışacak Eleman Arıyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Çalışanlar Diken Üstünde Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Çalışanlar Diken Üstünde