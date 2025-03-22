Ekrem İmamoğlu İkinci Kez İfade Veriyor
Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kendisine açılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart 2025 Çarşamba günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu bugün emniyette ikinci kez ifade verecek.
Dün, 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, bugün de kendisine yöneltilen 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' suçlamasına karşı ifade verecek.
İFADE İŞLEMİ BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi.
BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR
İmamoğlu'nun saat 10.00 sularında ifade vermesi beklenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nun bugün saat 21.00'de savcılıkta hazır bulundurulacağını duyurmuştu.
Kaynak: DHA
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