Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan Yeni Mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Şahan, mesai arkadaşlarına hitaben yazdığı mesajında, birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Şahan ifade vermeye başlamasına kısa bir süre kala kendi el yazısıyla kaleme aldığı 3'üncü mesajını paylaştı.

"ZALİMİN ZULMÜ ARTTIKÇA SONU YAKINDIR"

Şahan, "Değerli çalışma arkadaşlarım" diyerek başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birlikte çok kısa zamanda çok büyük başarılara imza attık. Daha çok işimiz var. Şişli’ye Belediyeye sahip çıktığınız görüntüleri gördüm. Bana sahip çıktığınız gerçeğini anlatıyorlar. Ben çok iyiyim yoldaşlarım çok iyiyim. Size layık olmak için çıkınca daha çok çalışacağım. Hep söyledim zalimin zulmu arttıkça sonu yakındır dostlarım. Çok az kaldı çok az. Şişli Belediyesi sizindir, bırakmayın. Hepinizi çok seviyorum."

İFADESİ BUGÜN ALINACAK

Öte yandan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ifadesi saat 09.00'da alınacak

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadesinin sabah saat 09:00’da alınacağı konusunda bilgilendirildik. Aynı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yarın ifade verecekler."