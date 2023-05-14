Ekrem İmamoğlu: 10 milyon oy henüz sayılmamış durumda

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri başladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim güvenliği ve güncel sayım verileri hakkında açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, "Bitkisel hayattaki kurumun arkasında kendi süreçlerini işletiyorlar. Aldatıyorlar. Bütün çabalarına rağmen Erdoğan'ın oyları geriledi" dedi.

İmamoğlu, "Yüzde 85 sandık oranına kadar idare edebilirler. Kazandık demelerine inanmayın, şaşırmayın. Erdoğan'a oy verenler de bizi izlesin. Elimizdeki veriler seçimin bu şekilde sonuçlanmayacağını gösteriyor" ifadeleriyle Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilerde manipülasyon olduğu vurgusu yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"Sahada kirli süreçler işletilmeye başlandı. Sevinmesi gerekenler varsa Millet İttifakı'nın taraftarları olabilir. Onlar da nezaketli bir şekilde süreci takip etmeye devam etsinler. 10 milyon oy henüz sayılmamış durumda. Toplam oyların yaklaşık yüzde 20'si

Şu anda Genel Başkanımızın oyu yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45 civarında. Değişim kolay değil sancılıdır. Kolay olmayacak, sorumluluğunuza devam edin. 2-3 hafta sandıkların başında yattık"

"SONUNA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

Mansur Yavaş, "Ben çok ümitliyim. Bu verilerin bu şekilde kalması sandık başındaki insanları yıldırmaya veya işi oldubittiye getirmeye yöneliktir. Sonuna kadar bekleyeceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem