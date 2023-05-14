Kılıçdaroğlu'nun yüzde 70'i aşkın oy aldığı Diyarbakır'da veriler sisteme yüklenmedi: YSK önünde uzun kuyruklar oluştu
Kılıçdaroğlu'nun yüzde 70'i aşkın oy aldığı Diyarbakır'da verilerin YSK sistemine yüklenmediği ve kurum önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüntülendi.
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Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Halktv muhabiri Ferit Demir, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 72 oranına ulaştığı Diyarbakır’da verilerin YSK sistemine yüklenmediğini söyledi.
Demir, "Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu yüzde 72 civarında oy aldı. Diyarbakır seçim sonuç verileri YSK sistemine yüklenmiyor. YSK önünde uzun kuyruklar oluşturmuş durumda ve kuyruk giderek uzuyor” diyerek, YSK önünde oluşan uzun kuyrukların görüntüsünü paylaştı.
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