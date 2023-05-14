Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy sayım işlemi sürüyor. Ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini aktardı. Anadolu Ajansı (AA) manipülatif veriler yayınlarken, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yeni veri girişi neredeyse durma noktasına geldi.

Gazeteci Mustafa Sönmez, kişisel Twitter hesabında şu görüşü dile getirdi:

"Erdoğan, hileyle yenilmiş lider algısı yaratma peşinde. Sonuçta birinci turda bitecek seçimi, itirazlarla murdar etmeye, ayıplı göstermeye çalışıyor. Erdoğan’ın geri dönüş için, yok olmamak için buna ihtiyacı var."

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandık sayımı sürerken ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini aktardı. Anadolu Ajansı (AA) manipülatif veriler yayınlarken, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yeni veri girişi neredeyse durma noktasına geldi.

Kamuoyunda tartışmalar sürerken