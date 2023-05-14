AKP'liler gerçek dışı tutanağı imzalamayan sandık kuruluna saldırdı: Müşahitler darp edildi

İstanbul'da, Erdoğan'ın aleyhine durum yaşandığını iddia eden AKP'liler gerçeğe aykırı tutanağı imzalamayan sandık kuruluna saldırdı.

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AKP'liler gerçek dışı tutanağı imzalamayan sandık kuruluna saldırdı: Müşahitler darp edildi

İstanbul Beyoğlu’ndaki Firuzağa İlkokulu’nda 041 no'lu sandıkta oy sayımı sonrası gelen AKP'li grup gerçeğe aykırı şekilde oy sayımında Erdoğan’ın aleyhine bir durum yaşandığını iddia ederek, sandık kuruluna tutanak imzalatmak istedi.

Sandık kurulu başkanı tutanağı sesli bir şekilde okudu ve gerçeğe aykırı ifadelerin yer aldığı tutanağı imzalamayacağını söyledi.

Sol Haber’de yer alan habere göre,  oy verme ve sayım işlemi boyunca sandık başında AKP'li kurul üyeleri ve müşahitleri de yer alır ve konuya ilişkin bu kişilerden işlemlere herhangi bir itiraz gelmezken sınıfa sonradan gelen AKP'lilerin tutanağı imzalatmaya çalışmaları kuruldakilerin ve diğer partilerin müşahitlerinin tepkisini çekti.

AKP'liler gerçek dışı tutanağı imzalamayan sandık kuruluna saldırdı: Müşahitler darp edildi - Resim : 1

TKP'Lİ MÜŞAHİT DARP EDİLDİ

AKP'li grup bunun üzerine sandık kurulu başkanına ve üyelerine küfür etti ve müşahitlere yumruklarla saldırdı.

Saldırıda bir TKP müşahidi de darp edildi.

Olaylara o sırada sandıkta görevli olan AKP'li müşahitler de tanık olduklarını ifade ettiler. AKP'li müşahidin de daha sonra tutanağı okumadan imzaladığını belirttiği ve ismini karaladığı görüldü.

TKP'li ve diğer avukatların olaya ilişkin suç duyurusunda bulunacakları kaydedildi.

Olaya ilişkin kolluk kuvvetlerinin gelmesinin ardından yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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AKP Türkiye Komünist Partisi - TKP
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