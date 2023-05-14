Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Bu gece uyumayacağız

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy sayım işlemi sürüyor. Ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini aktardı. Anadolu Ajansı (AA) manipülatif veriler yayınlarken, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yeni veri girişi neredeyse durma noktasına geldi.

Kamuoyunda tartışmalar sürerken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında yeni açıklama yaptı:

"Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız."