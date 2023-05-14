Millet oyunu kullandı: Meclis'teki sandalye dağılımı nasıl şekillenecek? İşte son durum

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkta asıl yarış, yürütme gücünü elinde bulunduran cumhurbaşkanlığında yaşanırken Meclis aritmetiği de yasama erki açısından büyük önem taşıyor.

Örneğin tüm muhalefeti bir araya getiren esas konu olan 'güçlendirilmiş parlamenter sistemi' referanduma götürebilmek için 5'te 3'lük çoğunluğa ulaşmak gerekiyor. Kanun teklifleri ve bütçenin Meclis'ten geçmesinin yolu da buradan geçiyor.

Bu seçimde büyükşehirlerle birlikte Maraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Elazığ'dan çıkacak sonuçlar da merakla takip ediliyor.

Gelişmeler, Gerçek Gündem'de:

21.00 İstanbul'da AKP ve CHP başa baş gidiyor

ANKA verilerine İstanbul'da AKP ve CHP arasındaki yarış başa baş. İktidar partisinin oy oranı 26.56, ana muhalefet ise yüzde 26.42 oranında oy alıyor.

20.35 Hatay'da CHP öne geçti

ANKA verilerine göre depremde yıkılan illerde 20.35 itibariyle son durum şöyle;

Hatay'da CHP, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ'da AKP önde. Diyarbakır'da ise yüzde 63.89'la Yeşil Sol birinci parti konumunda.

20.24 Erzincan kırmızıya döndü

2018'de yüzde 44.76'yla AKP'nin yarışı önde bitirdiği Erzincan, saat 20.24 itibariyle 'renk değiştirdi.' CHP'nin Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ü aday gösterdiği kentte ana muhalefet partisi yarışı önde götürüyor.

20.09 Bahçeli'nin memleketinde MHP, AKP'nin gerisinde

Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de MHP, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'nin gerisinde kaldı. MHP'de ilk sıradan Bahçeli, AKP'deyse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık aday olmuştu.

20.00 Son durum

ANKA verilerine göre AKP, yüzde 40.28'le birinci parti konumunda. İktidar partisini yüzde 23.56'yla CHP, yüzde 13.63'le MHP takip ediyor. İYİ Parti yüzde 9.98'le dördüncü, Yeşil Sol yüzde 9.49'la beşinci sırada.

Verileri tartışma yaratan Anadolu Ajansı'na göre de yüzde 41.64'le AKP önde. CHP yüzde 18.9, MHP yüzde 13.34'le iktidar partisini takip ediyor.

İYİ Parti: Yüzde 8.86,

Yeşil Sol: Yüzde 8.09

19.50 'Sakin olun'

Gazeteci Fatih Altaylı, her verinin birbirinden farklı olması nedeniyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında dikkati çeken bir mesaj paylaştı: "Sakin olun."

19.45 Sivas'ta CHP önde

ANKA verilerine göre 2018'de yüzde 54.59'la AKP'nin birinci parti olarak çıktığı Sivas'ta saat 19.45 itibariyle CHP önde.

19.31 'CHP ağırlıklı bölgeler daha geç girilecek sisteme'

Halk TV Haber Koordinatörü Bengü Şap Babaeker, İsmail Küçükkaya aracılığıyla şu iddiayı aktardı: "AK Parti, CHP'nin başarılı olduğu bölgelerde itirazda bulunuyor. CHP ağırlıklı bölgeler daha geç girilecek sisteme. Şu andaki sonuçlar sonuçlar daha çok AK Parti ağırlıklı bölgelerden geliyor."

19.22 AA 'geleneği bozmadı'

Muhalefet temsilcilerinin bu seçimde verilerini iktidar partisinden aldığını öne sürdüğü Anadolu Ajansı'nda saat 19.22 itibariyle 14 il hariç her yerde AKP'nin önde olduğu görülüyor. Tartışmalı tabloda 'sarı' renge dönmeyen iller ise şöyle:

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İzmir, Muğla, Erzincan: CHP.

Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Tunceli: Yeşil Sol.

Devlet ajansının yayınladığı sonuçlar her seçimde tartışma konusu oluyor.

19.10 Cumhurbaşkanı adaylarının memleketinde son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de AKP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Dersim'de ise Yeşil Sol önde görünüyor. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da ise iktidar partisi birinci parti konumunda.

18.50 Deprem bölgesinde durum ne?

ANKA: Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da CHP'nin; Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Elazığ ve Şanlıurfa'da AKP'nin önde olduğu görülüyor. Diyarbakır'da ise Yeşil Sol birinci parti konumunda.

18.36 Türkiye genelinde ilk veriler geldi

ANKA verilerine göre saat 18.36 itibariyle CHP, yüzde 34.87'yle birinci parti. Ana muhalefeti yüzde 32.61'le AKP, yüzde 11.51'le MHP takip ediyor. Yeşil Sol yüzde 10.16'yla dördüncü, İYİ Parti yüzde 9.83'le beşinci sırada.

Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre açılan sandık oranı yüzde 2.4, partilerin oy oranlarıysa şöyle:

AKP: Yüzde 49.61,

CHP: Yüzde 14.65,

MHP: Yüzde 14.97,

İYİ Parti: Yüzde 6.95,

Yeşil Sol: Yüzde 5.88