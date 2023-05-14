Depremde kaybolan kimliğini çıkarttı, sandığa koştu

Osmaniyeli 85 yaşındaki depremzede Zahide Tülü, depremde kendisiyle birlikte göçük altında kalan kimliğini yeniden çıkartarak oy kullandı.

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Depremde kaybolan kimliğini çıkarttı, sandığa koştu

Osmaniye Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu’na çocuklarıyla gelen yaşlı depremzede kadın, tekerlekli sandalyeye bindirilerek asansör yardımıyla oy kullanacağı sandığa giderek çocuklarının yardımıyla oy kullandı. 

85 yaşındaki depremzede Zahide Tülü, "Göçük göçük altında kaldım çocuklar çıkarttı. Kemiklerim kırılmış yaşıyoruz çok şükür. Kimliğe gittik zor bulduk fotoğrafçıyı. Ondan da çektirdik gidiyoruz şimdi, Allah her şeyin hayırlısını versin" dedi.

Kaynak: ANKA

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2023 seçim Deprem
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