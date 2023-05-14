Canan Kaftancıoğlu: Vatandaşlarımızı oylarına sahip çıkmaları için okullara davet ediyoruz

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında seçim güvenliği hakkında açıklama yaptı.

Canan Kaftancıoğlu, "Bugün İstanbul'da bir bahar havası var. İstanbul'da yüzde 90'ın üzerinde katılım olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da münferit diyeceğimiz ufak tefek bir iki olayı saymazsak tamamen sorunsuz ve tam bir bahar havasında vatandaşlarımız oyunu kullandı" diyen Kaftancıoğlu yurttaşlara oy sayımında okullarda bulunmaları çağrısı yaptı.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"REKOR KATILIM BEKLİYORUZ"

Bugün İstanbul'da bir bahar havası var. Vatandaşlarımız seçimi demokrasi şöleni haline getirdiler. İstanbul'da ve tüm Türkiye'de rekor katılım bekliyoruz. İstanbul'da yüzde 90'ın üzerinde katılım olduğunu tahmin ediyoruz.

"İSTANBUL'DA SEÇİM BAHAR HAVASINDA GEÇTİ"

İstanbul'da münferit diyeceğimiz ufak tefek bir iki olayı saymazsak tamamen sorunsuz ve tam bir bahar havasında vatandaşlarımız oyunu kullandı. Bir okulumuzda trafodan çıkan ufak yangın anında söndürüldü.

KAFTANCIOĞLU'NDAN İSTANBUL SEÇMENİNE 'OKULLARA GİDİN' ÇAĞRISI

Biz vatandaşlarımızı oylarını verdikleri gibi oylarına sahip çıkmaları için oylar açılırken oy verdikleri okullara davet ediyoruz. Görevlilerimiz de oradalar. Oy çuvalları görevlilerin de eşliğinde ilçe seçim kurullarına gidecek. Sonrası bizde diyeceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem