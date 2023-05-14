Sultangazi'deki oy pusulalarında Muharrem İnce’nin fotoğrafına çarpı atıldı

Sultangazi'de Orhangazi İlkokulu'nda 1096 nolu sandıkta oy kullanacakları verilen pusulada, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin fotoğrafının üzerinde çarpı bulunması tartışmalara neden oldu.

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Sultangazi'deki oy pusulalarında Muharrem İnce’nin fotoğrafına çarpı atıldı

İstanbul'da oy kullanma işlemleri sürerken, Sultangazi'de bulunan Orhangazi İlkokulu'nda "çarpı" tartışması yaşanıyor. 1096 nolu sandıkta oy kullanacaklara verilen oy pusulalarında cumhurbaşkanlığı yarışından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin fotoğrafının üzerine tükenmez kalem ile çarpı atıldığının belirlenmesi üzerine tutanak tutuldu.

1096 nolu sandıkta görevli sandık başkanı, İnce'nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle pusulada İnce'nin üzerine çarpı işareti koydu. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar ise duruma tepki gösterince partilerin avukatları ve sandık görevlileri bir araya geldi.

Oyların geçerli olması konusunda tutanak hazırlanarak Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi. YSK'dan edinilen bilgiye göre oyların geçerli olup olmayacağı sandık kurulu tarafından belirlenecek. Sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

Mustafa Günşen ise, “Çizgiyi görünce sorduk, sorun olup olmayacağını sorduk. Herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirttiler. İnşallah hayırlısı olur" ifadesini kullandı.

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seçim 2023 Muharrem İnce
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